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16:12 26.03.2022

Бажання Москви компенсувати строковиками втрати живої сили і прагнення їхніх еліт сховатися від публічності руйнівні для авторитарного каркаса Росії - Подоляк

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Бажання Москви компенсувати строковиками втрати живої сили і прагнення їхніх еліт сховатися від публічності руйнівні для авторитарного каркаса Росії - Подоляк

Бажання військово-політичного керівництва РФ компенсувати строковиками втрати живої сили в Україні і прагнення їхніх еліт сховатися від публічності руйнівні для авторитарного каркаса Росії, впевнений радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"У частині регіонів РФ була спроба часткової мобілізації. У найбільш депресивних і мовчазних регіонах. Однак навіть там почалася паніка. І щоб її зняти, спікери російського Міноборони вийшли на публіку з дивною заявою: мобілізація справді відбувається, але її організували... українські спецслужби", - написав Подоляк у телеграм.

За цим, на його переконання, стоїть очевидна спроба виправдати власне бажання РФ компенсувати строковиками дедалі суттєвіші втрати живої сили в рамках "геніальної спецоперації в Україні".

Крім того, як зазначає Подоляк, наразі спостерігається тенденція до відходу управлінської еліти РФ з публічної площини.

"Геть зникли з коментарів. І тому на перший план виходять або чисті пропагандисти, або ті, кого вчора вже списали і відправили на заслужену пенсію в той же Радбез. Найбільш органічний в цьому - Медведєв (заступник секретаря Радбезу РФ – ІФ). Саме його поява в публічному полі безпосередньо свідчить про те, що реальна панівна еліта відмовляється від публічної лояльності і шукає можливості так чи інакше втекти з "російського військового корабля", - додав він.

Обидва ці процеси, як упевнений радник глави Офісу президента, вкрай руйнівні для авторитарного каркаса держави-агресора.

Джерело: https://t.me/M_Podolyak/31

Теги: #росія #руйнування #авторитаризм
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