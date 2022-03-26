Події

10:10 26.03.2022

Понад півсотні залізничників загинули від початку війни – голова правління "Укрзалізниці"

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Понад півсотні залізничників загинули від початку війни – голова правління "Укрзалізниці"

Понад півсотні залізничників загинули протягом першого місяця повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

"Перший місяць війни забрав життя 54 залізничників. Ще 64 залізничники поранені, з різним ступенем тяжкості", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Ще троє працівників залізниці, за даними Камишіна, перебувають у полоні російських окупантів.

Теги: #загибель #залізничники #загибель_людей
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