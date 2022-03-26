Події

09:34 26.03.2022

Унаслідок російського вторгнення в Україні загинули 136 дітей, ще 199 дістали поранень – Офіс генпрокурора

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Унаслідок російського вторгнення в Україні загинули 136 дітей, ще 199 дістали поранень – Офіс генпрокурора

Унаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україні загинули 136 дітей, ще 199 зазнали поранень різного ступеня тяжкості, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України в суботу.

"Станом на ранок 31-ї доби повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі загинули 136 дітей. Поранення різного ступеня тяжкості дістали 199 дітей", - ідеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що найбільше дітей постраждали в Київській (64), Харківській (44), Донецькій (50), Чернігівській (38), Миколаївській (28), Луганській (25), Запорізькій (17), Херсонській (20), Житомирській (15) і Сумській (14) областях, а також у місті Києві (16).

В Офісі генпрокурора додають, що ці дані неостаточні, оскільки немає змоги огляду місць обстрілів у районах активних бойових дій і на тимчасово окупованих територіях.

Теги: #діти #жертви #війна
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