Повітряні сили України минулої доби знищили три літаки, три безпілотники, вертоліт і п'ять ракет російських окупантів

Повітряні сили України минулої доби, 25 березня, знищили три літаки, три безпілотні літальні апарати (БпЛА), один вертоліт і щонайменше п'ять ракет російських окупантів, повідомляє Командування ЗС Збройних сил України.

"Протягом доби Повітряні сили знищили три літаки російських окупантів і щонайменше п'ять крилатих ракет рашистів. Є інформація і з операції Об'єднаних сил про збиття трьох БПЛА типу "Орлан-10", а також ураження вертольота окупантів на стоянці", – зазначається в повідомленні.

За даними Командування ЗС ЗСУ, успішно 25 березня відпрацювала і ударна авіація Повітряних сил, яка під прикриттям винищувачів завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, накопиченню військ та логістиці ворога.

Водночас уточнюється, що у п'ятницю російські війська завдали масованого ракетного удару по території України на кількох напрямках, зокрема – по території Командування Повітряних сил було випущено шість крилатих ракет.

"Частину з них збила наша протиповітряна оборона, а частина вразила цілі. Є певні руйнування. Пожежу швидко локалізували, завали розбирають рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС)", – додали у Командуванні ЗС ЗСУ.

На даний момент тип ракет, завданий інфраструктурі збитків та наявність постраждалих, уточнюється.