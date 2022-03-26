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07:15 26.03.2022

Радник глави МВС про намір Росії перекинути свої війська з Грузії в Україну: Очевидно, це правдива інформація

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Радник глави МВС про намір Росії перекинути свої війська з Грузії в Україну: Очевидно, це правдива інформація

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко підтвердив інформацію про можливий намір Російської Федерації перемістити в Україну війська, які дислоковані в Грузії.

"Зважаючи на все, це правдива інформація. Зважаючи на все, після того як було ухвалено рішення відправити з вірменської бази в Гюмрі майже 800 військовослужбовців Російської Федерації для підготовки до перекидання в Україну. Наразі докладна інформація у нас є і з окупованих грузинських територій – це Абхазія та (Південна – ІФ) Осетія. Але щоб ми розуміли контингент на цих окупованих територіях: він трохи більший, ніж у Вірменії, і становить 6 тисяч осіб", – сказав Денисенко в ефірі телеканалу "1+1" у п'ятницю вночі.

Враховуючи ці дані, радник глави МВС зазначив, що навряд чи кількість цих військовослужбовців буде "якоюсь великою і суттєвою".

Раніше телерадіокомпанія CNN із посиланням на високопосадовця в обороні США повідомила, що Російська Федерація переміщує в Україну свої війська, дислоковані в Грузії.

 

Теги: #війна #росія #війська #грузія #дислокація
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