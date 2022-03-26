Події

07:00 26.03.2022

Російська армія системно обстрілює продовольчі склади на Луганщині

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Російська армія системно обстрілює продовольчі склади на Луганщині

Російська армія у п'ятницю, 25 березня, увечері повторно обстріляла продовольчі склади у Сєвєродонецьку, заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Хочуть влаштувати Голодомор. Окупанти знову обстріляли продовольчі склади на Луганщині. Орки хочуть, щоб мирні жителі страждали ще й від голоду. Росіяни минулого тижня вже знищили кілька продовольчих баз, учора ввечері рашисти цілеспрямовано провели черговий обстріл складів у Сєвєродонецьку", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці в суботу вранці.

Гайдай наголосив, що окупанти системно знищують продсклади і в інших містах області.

"Щодня до Луганської області завозять по кілька фур гумдопомоги для мешканців громад. Це продукти, ліки, засоби гігієни. Голоду не буде, як би орки цього не хотіли!", - констатував голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріл #луганська #продсклади
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