Події

22:50 25.03.2022

Офіс президента України нагородить компанії, які швидко пішли з російського ринку

1 хв читати
Офіс президента України нагородить компанії, які швидко пішли з російського ринку

Офіс президента України відзначить корпорації, які підтримали Україну та пішли з російського ринку, спеціальною нагородою.

"Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже чимало компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений, що ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір", - сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу в п'ятницю.

За його словами, "ті корпорації, які досить швидко повністю пішли з Росії, ми в Офісі президента відзначатимемо спеціальною нагородою "Відзнака Миру".

"З величезною подякою від українського народу у цей переломний момент нашої історії. Вони заслуговують на повагу українців і людей усього світу", - сказав Єрмак, додавши: "Адже байдужість і мовчання – це співучасть".

Теги: #нагороди #офіс #компанії
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:27 22.03.2022
Байден закликав керівників великих компаній до протидії російським кібератакам

Байден закликав керівників великих компаній до протидії російським кібератакам

17:11 21.03.2022
Готується законопроєкт про додаткове оподаткування компаній, що співпрацюють із РФ, – нардеп

Готується законопроєкт про додаткове оподаткування компаній, що співпрацюють із РФ, – нардеп

13:50 21.03.2022
Майже 90% із 113 опитаних компаній продовжують вести бізнес в Україні - опитування AmCham

Майже 90% із 113 опитаних компаній продовжують вести бізнес в Україні - опитування AmCham

08:10 21.03.2022
Обраний президент Південної Кореї після інавгурації перемістить офіс глави держави у квартал Міноборони

Обраний президент Південної Кореї після інавгурації перемістить офіс глави держави у квартал Міноборони

16:21 19.03.2022
Зеленський нагородив бійців КОРДу, які виконують завдання з відбиття російської агресії

Зеленський нагородив бійців КОРДу, які виконують завдання з відбиття російської агресії

20:10 16.03.2022
Зеленський нагородив 159 працівників Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС та Держприкордонслужби, 27 із них посмертно – указ

Зеленський нагородив 159 працівників Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС та Держприкордонслужби, 27 із них посмертно – указ

14:35 10.03.2022
Рада бізнес-омбудсмена відкрила офіс в Івано-Франківську

Рада бізнес-омбудсмена відкрила офіс в Івано-Франківську

18:31 08.03.2022
Colliers та CBRE припинили діяльність у РФ та Білорусі

Colliers та CBRE припинили діяльність у РФ та Білорусі

13:25 05.03.2022
Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho призупиняють роботу в Росії

Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho призупиняють роботу в Росії

12:41 05.03.2022
Fitch знизило рейтинги низки сировинних компаній РФ

Fitch знизило рейтинги низки сировинних компаній РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу в зоні ООС відбито дев'ять атак російських окупантів, знищено майже 170 осіб і 36 одиниць техніки, збито три літаки й три БПЛА

Кабмін України розпочав виплати квітневих пенсій

Зеленський: Наші захисники підводять керівництво Росії до логічної думки – треба говорити

Цього тижня ЗСУ завдали ворогові потужних ударів із помітними втратами

Макрон розраховує найближчим часом знову провести розмову з Путіним

ОСТАННЄ

Україні потрібні обмін розвідінформацією, важке озброєння та закриття неба – Єрмак

За добу в зоні ООС відбито дев'ять атак російських окупантів, знищено майже 170 осіб і 36 одиниць техніки, збито три літаки й три БПЛА

Верещук про плани відкрити офіс МКЧХ у Ростові-на-Дону: вимагаємо отримати від РФ списки примусово депортованих громадян України

Обладміністрації отримали завдання виділити землю для будівництва житла для тимчасово переміщених осіб

Понад 37,6 тисячі мирних громадян вдалося евакуювати за тиждень

У п'ятницю спрацювали два гумкоридори, евакуйовано 7 331 людину - Верещук

Кабмін України розпочав виплати квітневих пенсій

Зеленський: Наші захисники підводять керівництво Росії до логічної думки – треба говорити

Ірландія приєдналася до групи країн, прихильних забезпеченню відповідальності за злочини РФ в Україні

Порошенко: Озброєння України – це найкоротший шлях до миру

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА