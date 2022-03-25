В Україні створили чат-бот для пошуку зниклих під час війни "Знайди рідних"

В Україні створили чат-бот для пошуку зниклих під час війни "Знайди рідних", повідомляє Міністерство молоді та спорту.

"Оскільки понад 3 мільйони українців перетнули кордон, 13 млн змінили місце проживання і цей процес евакуації триває - реєстрація в цьому чат-боті максимальної кількості людей дозволить швидко знайти рідних у разі втрати контактів", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що чат-бот дозволяє знайти тих, з ким втрачено зв'язок, незважаючи на країну їхнього нинішнього перебування.

Чат-бот створено у взаємодії з ГО "Міжнародна асоціація кібербезпеки", "Центром Методик та Координації Криптографічного розвитку", міжнародного жіночого руху "За сімейні цінності" та за підтримки Уповноваженого Президента України з волонтерської діяльності.

Посилання на чат-бот "Знайди рідних": https://t.me/Family_Search_bot