Події

17:56 25.03.2022

У підконтрольних Україні районах Чернігівщини органи влади повністю функціонують – голова ОВА

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У підконтрольних Україні районах Чернігівщини органи влади повністю функціонують – голова ОВА

У районах Чернігівщини, підконтрольних українській владі, повністю функціонують органи влади та підтримується нормальна життєдіяльність, заявив голова Чернігівської обласної районної адміністрації В’ячеслав Чаус. 

Як один із прикладів він навів Ніжинський район. Так, працівники Ніжинської районної військової адміністрації спільно з органами самоврядування організовують навчальний процес та доступ до медичної допомоги, а спільно з волонтерами опікуються переміщеними особами та розподілом гумвантажів.

Жителі Ніжина та району, так само як і внутрішньо переміщені особи, забезпечуються харчовими продуктами, засобами гігієни, медичними препаратами, зокрема й інсуліном, дитячим харчуванням.

"Ціни на значущі продукти харчування тримають на контролі. Контролюють їх підрозділи управління Держпродспоживслужби спільно з відділами поліції та спеціальними робочими групами", - заявив Чаус.

За його даними, усі лікарні району забезпечені медикаментами та харчами.

У кожен доступний старостат прибувають гуманітарні вантажі. Недоступною наразі лишається одна тергромада та 16 старостатів з 98.

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Станом на 25 березня у Ніжинському районі зареєстровано 2426 внутрішньо переміщених осіб. Переважно — жителі Чернігова, Києва, Чернігівської області.

Проте у 7 населених пунктах району повністю відсутнє газопостачання, у 2 — частково. У 15 — відсутнє електропостачання. Мобільний зв’язок відсутній в 1 громаді, зв’язок Укртелекому — у 4, доступ до інтернету — у 3. На тимчасово окупованих територіях відновити мережі поки що немає можливості.

"Російські окупанти на захоплених територіях продовжують терор проти цивільного населення. Підтверджено факти викрадення 2 посадових осіб місцевого самоврядування та 11 цивільних", - заявив Чаус.

 

Теги: #влада #чаус #чернігівська_область
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