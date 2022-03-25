Рада Бюро міжнародної системи "Зелена картка" дала роз'яснення для українських водіїв, які перебувають за кордоном

Рада Бюро міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка" підготувала загальносистемне інформаційне повідомлення для водіїв українських транспортних засобів, які в'їжджають на територію інших країн, із базовою інформацією про правила обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності й особливості прикордонного страхування, повідомляється на сайті Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Так, водії зареєстрованих в Україні транспортних засобів мають переконатися в наявності страхування цивільно-правової відповідальності, а саме чинного поліса "Зелена картка", виданого українською страховою компанією, надрукованого на зеленому або білому папері або в електронному форматі (в мобільному телефоні, ноутбуці, планшеті тощо). При цьому бюро рекомендує його роздрукувати для виконання вимог місцевого законодавства.

У разі відсутності "Зеленої картки" необхідно купити поліс прикордонного страхування, що надає обов'язкове страхове покриття, яке вимагає країна відвідування. Купити його можна при в'їзді на територію іноземної країни, попередньо уточнивши, чи є на кордоні пункти їх продажу.

Якщо на кордоні немає пунктів продажу полісів прикордонного страхування, необхідно проконсультуватися з прикордонними органами, де можна його придбати. Зокрема, це можна зробити на сайті страхових компаній, на сайті Бюро "Зелена картка" країни відвідування.

Поліси прикордонного страхування видаються на термін від 15 днів до 1 року.

При в'їзді та придбанні поліса прикордонного страхування на території країни, що є членом Європейської економічної зони, і Швейцарії він буде чинний на території всіх країн, що входять до об'єднання.

Після закінчення дії поліса "Зелена картка" або поліса прикордонного страхування транспортний засіб вважатиметься незастрахованим, у зв'язку з цим необхідно придбати новий поліс прикордонного страхування в країні, в якій ви зараз перебуваєте, або купити нову "Зелену картку" в українській страховій компанії

У повідомленні також зазначається, що "якщо ви плануєте залишатися в певній країні на триваліший період, можливо, виникне необхідність перереєструвати ваш транспортний засіб в цій країні. Будь ласка, проконсультуйтеся з національними органами такої країни щодо умов і процедур перереєстрації".