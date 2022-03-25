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15:57 25.03.2022

Командування ЗСУ вживає заходів для забезпечення виконання завдань і в умовах можливого застосування РФ хімічної або ядерної зброї

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Командування ЗСУ вживає заходів для забезпечення виконання завдань і в умовах можливого застосування РФ хімічної або ядерної зброї

Командування Збройних сил України вживає заходів для забезпечення виконання завдань і в умовах можливого застосування РФ хімічної або ядерної зброї в Україні, повідомив бригадний генерал, заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.

"Така можливість існує, і командування Збройних сил, зокрема командувач Сухопутних військ, вживають заходів для виконання завдань і в цих умовах. Такої можливості повністю виключити ми не можемо, але 100% гарантії, що він їх застосує, теж не дамо", - сказав Грузевич на брифінгу в Українському медіа-центрі в Києві в п'ятницю.

Він також звернув увагу на те, що відомі випадки, коли росіяни застосовували в Сирії хімічну зброю.

"Росія наразі пройшла точку неповернення, і на сьогодні вона схожа на маленьку дитину, яка має небезпечні речі, і вона не знає, що з ними робити. Те, що вони можуть застосувати хімічну або ядерну зброю, цей факт виключати неможливо. Але чи готові вони самі до цього? Застосування ядерної зброї в Україні поставить великий хрест на Росії, на мою думку, як на державі загалом, тому що в усьому світі ядерна війна нікому не потрібна", - наголосив Грузевич.

Теги: #зсу #заходи #хімічна_зброя
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