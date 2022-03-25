Події

10:25 25.03.2022

ЗСУ збили два ворожих літаки біля Ізюму - голова Харківської ОВА

1 хв читати
ЗСУ збили два ворожих літаки біля Ізюму - голова Харківської ОВА

Українські військові збили два ворожих літаки біля Ізюму, зенітно-ракетні підрозділи, що стоять в обороні Харкова, збили ракету, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"За минулу добу від російських окупантів було 55 ударів, зафіксували підвищену активність "Градів", "Урагану" - близько 240 разів. Увечері противник двічі обстріляв із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) термінал аеропорту Харкова. Від окупантів постраждали Дергачі: цивільна інфраструктура, комунікації, лікарня. Є постраждалі", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що ЗСУ знищили російську групу зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, який діяв у напрямку Харкова.

"Українці збили два ворожих літаки біля Ізюма. Крім цього, зенітно-ракетні підрозділи, що стоять в обороні міста-героя Харкова, збили ракету", - повідомив Синєгубов.

Теги: #рф #втрати #харківська_область
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:14 25.03.2022
Apple призупинила підтримку російських карток "Мир" в Apple Pay

Apple призупинила підтримку російських карток "Мир" в Apple Pay

21:25 24.03.2022
Байден сподівається, що Китай не допомагатиме Росії, що опинилася під санкціями

Байден сподівається, що Китай не допомагатиме Росії, що опинилася під санкціями

20:38 24.03.2022
Українська ППО на Харківському напрямку збила бомбардувальник Су-34

Українська ППО на Харківському напрямку збила бомбардувальник Су-34

20:32 24.03.2022
США впроваджують нові санкції проти більш ніж 400 фізичних та юридичних осіб у РФ

США впроваджують нові санкції проти більш ніж 400 фізичних та юридичних осіб у РФ

20:25 24.03.2022
Від початку російського повномасштабного вторгнення в Києві загинуло 75 мирних жителів, із них чотири дитини - Кличко

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Києві загинуло 75 мирних жителів, із них чотири дитини - Кличко

20:15 24.03.2022
У ЗС РФ постійно проводиться пропагандистська робота, що війну необхідно завершити до 9 травня

У ЗС РФ постійно проводиться пропагандистська робота, що війну необхідно завершити до 9 травня

19:46 24.03.2022
Командири двох підбитих у Бердянську десантних кораблів РФ виявилися зрадниками України

Командири двох підбитих у Бердянську десантних кораблів РФ виявилися зрадниками України

18:15 24.03.2022
Угоди з золотом із резервів РФ підпадають під санкції - OFAC

Угоди з золотом із резервів РФ підпадають під санкції - OFAC

15:47 24.03.2022
Лідери НАТО закликали Росію припинити вогонь та сісти за стіл переговорів - заява

Лідери НАТО закликали Росію припинити вогонь та сісти за стіл переговорів - заява

15:38 24.03.2022
Лідери НАТО закликали Путіна припинити війну, запевнивши, що винні у військових злочинах понесуть покарання - заява саміту

Лідери НАТО закликали Путіна припинити війну, запевнивши, що винні у військових злочинах понесуть покарання - заява саміту

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог завдав двох ракетних ударів по в/ч на околиці Дніпра, рятувальники розбирають завали та шукають людей - голова ОВА

Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 135 дітей

Європейський Союз вимагає від Росії негайно припинити війну проти України

ЄС визнає європейські устремління України та пропонує Єврокомісії надати свою думку – висновки саміту ЄС

Австралія запровадила санкції щодо 22 співробітників російських ЗМІ й самопроголошеного президента Білорусі

ОСТАННЄ

Російські війська обстріляли ще одне депо на сході України, постраждалих немає

Евакуація у п'ятницю відбуватиметься з трьох населених пунктів біля Маріуполя

Ворог завдав двох ракетних ударів по в/ч на околиці Дніпра, рятувальники розбирають завали та шукають людей - голова ОВА

У результаті обстрілу стався спалах на нафтобазі у Київській області

Окупанти пропустили гуманітарну колону в Мелітополь

Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 135 дітей

За добу харківські рятувальники 63 рази виїжджали на гасіння пожеж, піротехніки відпрацювали 42 адреси

У Рубіжному виявлено тіла двох загиблих

"Метінвест" перерахував $500 тис. на підтримку Сил територіальної оборони Запоріжжя

Європейський Союз вимагає від Росії негайно припинити війну проти України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА