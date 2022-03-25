ЗСУ збили два ворожих літаки біля Ізюму - голова Харківської ОВА

Українські військові збили два ворожих літаки біля Ізюму, зенітно-ракетні підрозділи, що стоять в обороні Харкова, збили ракету, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"За минулу добу від російських окупантів було 55 ударів, зафіксували підвищену активність "Градів", "Урагану" - близько 240 разів. Увечері противник двічі обстріляв із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) термінал аеропорту Харкова. Від окупантів постраждали Дергачі: цивільна інфраструктура, комунікації, лікарня. Є постраждалі", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що ЗСУ знищили російську групу зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, який діяв у напрямку Харкова.

"Українці збили два ворожих літаки біля Ізюма. Крім цього, зенітно-ракетні підрозділи, що стоять в обороні міста-героя Харкова, збили ракету", - повідомив Синєгубов.