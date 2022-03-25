Окупанти пропустили гуманітарну колону в Мелітополь

Російські окупанти пропустили гуманітарну колону до Мелітополя, повідомив мер міста Іван Федоров.

"Учора ввечері (24 березня), о 19.00 не пустили (російські військові – ІФ) гуманітарний конвой на в'їзді до Мелітополя (…) Пустили її лише сьогодні", - повідомив він у відеозверненні в п'ятницю вранці.

Наразі колона знаходиться в пожежній частині, де розвантажуються речі першої необхідності для мелітопольців.

Дорогою назад автобуси з колони зможуть забрати близько 350 людей, зазначає мер.