У Рубіжному виявлено тіла двох загиблих

У місті Рубіжне Луганської області було виявлено тіла двох загиблих, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Окупанти били всю ніч (...) У результаті обстрілів пошкоджено житлові будинки, займання в квартирах. У Рубіжному на вулиці виявлено тіла двох загиблих", - написав Гайдай на сторінці в фейсбуці в п'ятницю вранці.

Також він зазначає, що "ДСНС вкрай важко виїжджати на виклики", оскільки "гасіння пожеж ускладнюється через обстріли, що не вщухають".