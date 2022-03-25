Події

07:36 25.03.2022

У Рубіжному виявлено тіла двох загиблих

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У Рубіжному виявлено тіла двох загиблих

У місті Рубіжне Луганської області було виявлено тіла двох загиблих, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Окупанти били всю ніч (...) У результаті обстрілів пошкоджено житлові будинки, займання в квартирах. У Рубіжному на вулиці виявлено тіла двох загиблих", - написав Гайдай на сторінці в фейсбуці в п'ятницю вранці.

Також він зазначає, що "ДСНС вкрай важко виїжджати на виклики", оскільки "гасіння пожеж ускладнюється через обстріли, що не вщухають".

 

 

 

Теги: #жертви #війна
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