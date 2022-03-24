Події

20:59 24.03.2022

Мішель переобраний президентом Євроради на другий термін до листопада 2024 року

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Мішель переобраний президентом Євроради на другий термін до листопада 2024 року

Шарля Мішеля переобрано президентом Європейської ради на другий термін у два з половиною роки.

Таке рішення було ухвалено у рамках саміту Європейської ради, що проходить у Брюсселі 24-25 березня, повідомляє пресслужба Євроради.

"Сьогодні Європейська рада переобрала Шарля Мішеля своїм президентом на другий термін у два з половиною роки, з 1 червня 2022 року до 30 листопада 2024 року. Шарль Мішель також був повторно призначений президентом Європейського саміту на той самий період", - йдеться в повідомленні.

Мішель – третій повноправний президент Європейської ради після створення посади 1 грудня 2009 року відповідно до Лісабонського договору.

 

 

Теги: #рада #європа #переобрання #мішель
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