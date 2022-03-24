Війна в Україні забрала життя мінімум 1035 цивільних, ще 1650 поранено – ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія почала війну проти України, до 24:00 23 березня 2022 року склали 2685 цивільних (у зведенні на добу раніше – 2571), зокрема 1035 загиблих (977), повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини у середу.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо в останні дні, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі.

Відповідно до нього це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.), Сєвєродонецька та Рубіжного (Луганська обл.), Тростянця (Сумська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 214 чоловіків, 160 жінок, 28 хлопчиків та 14 дівчаток, тоді як стать 48 дітей та 571 дорослого поки не вдалося встановити.

Серед 1650 поранених 28 дівчаток та 23 хлопчики, а також 67 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, за даними ООН, загинуло дев'ятеро дітей і десятьох було поранено.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях на опівночі 24 березня було зафіксовано 255 (224) загиблих та 646 (621) поранених на території, контрольованій урядом, і 56 (55) загиблих та 211 (202) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (у Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 724 (698) загиблих та 793 (771) поранених.

У зведенні також йдеться, що, згідно з даними Офісу генерального прокурора України, станом на 8:00 24 березня загинуло 128 (121) дітей та поранено 172 (167).

Крім цього, УВКПЛ ООН зазначає повідомлення Національної поліції Харківської області, згідно з яким станом на 18:00 23 березня в області загинуло 294 (286) цивільних, включно з 15 (15) дітьми.

Зростання показників у зазначеному зведенні порівняно з цифрами у попередньому зведенні не слід зараховувати лише на нові випадки, що мали місце 23 березня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало кілька випадків, що мали місце у попередні дні, уточнюється в документі.