Події

11:32 24.03.2022

В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощ, сніг і поривчастий вітер

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В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощ, сніг і поривчастий вітер

У найближчих дві доби погоду в Україні визначатимуть малоактивні атмосферні фронти на тлі підвищеного атмосферного тиску.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у п'ятницю, 25 березня, в Україні без опадів, уночі у більшості північних і центральних областей місцями невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, удень у Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, у східних областях 4-9° морозу; вдень 8-13° тепла.

У Києві у п'ятницю без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 25 березня найвища температура вдень (+20,3°) була у 1921 році, найнижча вночі (-14,3°) у 1895 році.

У суботу, 26 березня, в Україні без опадів, лише у північній частині вдень невеликий дощ; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у південно-східних областях 0-5° морозу, вдень 11-16° тепла.

Вітер південно-західний, на півночі з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, удень в Україні, крім південної частини та Закарпаття, пориви 15-20 м/с.

У Києві у суботу вночі без опадів, удень невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, удень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 13-15°.

Теги: #погода #прогноз
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