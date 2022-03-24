Кулеба закликав країни ЄС не платити за російські нафту й газ рублями

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав європейські держави не виконувати вимог Москви і не сплачувати за купівлю російських нафти й газу в рублях.

"Якщо будь-яка країна ЄС поступиться принизливим вимогам Путіна платити за нафту і газ у рублях, це буде однаково, що однією рукою допомагати Україні, а іншою - допомагати росіянам убивати українців", - написав Кулеба у твіттері в четвер.

Він також закликав "відповідні країни зробити мудрий і відповідальний вибір".

Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що оплата постачання російського газу на експорт до т.зв. недружних країн перетворюється на російські рублі. Він доручив ЦБ РФ та уряду за тиждень визначити порядок операцій із купівлі рублів на внутрішньому ринку РФ покупцями російського газу.