Події

20:17 20.03.2022

Зв'язок із гуманітарною колоною, що прямувала до Вовчанська, обірвалася при в'їзді на тимчасово непідконтрольну територію

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Зв'язок із гуманітарною колоною, що прямувала до Вовчанська, обірвалася при в'їзді на тимчасово непідконтрольну територію

Окупанти зірвали "зелені коридори" з доставки гуманітарної допомоги до Малої Рогані (Харківська область), повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Нас інформували щодо провокацій, так і сталося: окупанти "зелені коридори" зірвали. Тому було ухвалено рішення розвантажити допомогу в іншому місці", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що зв'язок з іншою гуманітарною колоною, яка прямувала до Вовчанська, перервалася, щойно вона в'їхала на тимчасово непідконтрольну територію.

"Інша гуманітарна колона зі "швидких", автобусів і вантажівок прямувала до Вовчанська. Щойно вони виїхали на тимчасово непідконтрольну нам територію – зв'язок обірвався. Зараз ми з Офісом президента, з віцепрем'єр-міністром Іриною Верещук намагаємось встановити місцезнаходження. Ймовірно, колона знаходиться під контролем окупаційних військ. Робимо все можливе, щоби повернути наших людей", - написав Синєгубов.

Водночас він зазначив, що ЗСУ припинили спроби ЗС РФ активізуватися у напрямку Дергачів та Ізюма.

"Спостерігали активність ворожих військ, ті намагалися активізуватися за напрямком Дергачів, Ізюм, але вщент були розбиті нашими ЗСУ. Ми готові до будь-яких сценаріїв!", - написав Синєгубов.

 

 

Теги: #війна #гумколона
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