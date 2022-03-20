Події

18:16 20.03.2022

Власники житла, які безкоштовно прихистили переселенців, отримають приблизно 450 грн на місяць за кожного для компенсації витрат на комунальні послуги - Мінрегіон

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Власники житла, які безкоштовно прихистили переселенців, отримають приблизно 450 грн на місяць за кожного для компенсації витрат на комунальні послуги - Мінрегіон

Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримають приблизно 450 грн на місяць за кожну особу для компенсації витрат на комунальні послуги, повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій.

"Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримають гарантовану державну підтримку у розмірі приблизно 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Зокрема, люди, які мають житло та готові дати прихисток внутрішньо переміщеним особам, мають повідомити місцевій владі про готовність прийняти у себе переселенців.

Для цього необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію. Також цю інформацію можна надати через вебсайт "Прихисток", а надалі це можна буде зробити і через застосунок "Дія".

"Органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житлового фонду, доступного для розміщення. Це дасть змогу розмістити якнайбільшу кількість людей", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголошують, що розселення в житло відбуватиметься лише за згодою власників, які погодилися надати прихисток.

"Щомісячно власники житла, які безкоштовно прийняли у своїх будинках переміщених осіб, отримуватимуть виплату з бюджету через органи місцевого самоврядування", - підсумували у відомстві.

Теги: #війна #компенсація #нерухомість #переселенці #впо
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