На окупованих РФ територіях продовжуються викрадення представників місцевої влади - Денісова

На територіях, захоплених російськими військами, продовжуються викрадення представників місцевої влади та активістів, а також спроби залякування, повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Наразі викрадено першого заступника міського голови Енергодару Запорізької області Івана Самойдюка. Озброєні російські військові затримали його на блокпості на в'їзді в місто і відвезли в невідомому напрямку", - написала Денісова у телеграм-каналі.

Крім того, окупанти розпочали фізичний, психологічний тиск на активних у своїй публічній діяльності мешканців Енергодару. Продовжують розшукувати тих енергодарців, у принциповій позиції яких вбачають загрозу. За попередньою інформацією, за останні два дні росіяни затримали щонайменше 12 місцевих патріотів, яких залякували, вивозили за місто, катували та принижували.

У Бердянську під час мирної проукраїнської акції було затримано декілька десятків демонстрантів. Їхнє місцеперебування наразі невідоме.

У Маріуполі під час виїзду з міста чоловіків окупанти змушують роздягатися та перевіряють на наявність патріотичних татуювань.

"Викрадання, незаконне затримання та принизливе й жорстоке поводження з населенням окупованих територій є порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Звертаюсь до міжнародних партнерів усіма можливими засобами посилювати санкційний тиск та ізоляцію держави-агресора РФ для звільнення українських заручників та виведення військ з усієї території нашої держави", - закликала Денісова.