Події

09:43 20.03.2022

Українські військові запобігли спробі російських ДРГ проникнути до Харкова – Синєгубов

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Українські військові запобігли спробі російських ДРГ проникнути до Харкова – Синєгубов

Минулої доби Харків і передмістя зазнали 38 ворожих обстрілів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За цю добу окупанти завдали 38 артилерійських, мінометних ударів та обстрілів із РСЗВ: це райони Салтівка, Циркуни, ХТЗ, Дергачі", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що завдяки Збройним силам України росіяни суттєво зменшили свою присутність у небі над Харковом, але над містом зафіксовано ворожі розвідувальні літальні апарати.

Синєгубов також повідомив, що вранці 20 березня українські воїни не допустили проникнення російських ДРН до Харкова.

"Уранці українські військові запобігли спробі проникнути в місто російських підрозділів диверсійно-розвідувальних груп. Окупанти відкривали вогонь із кулеметів та стрілецької зброї. Але наші бійці розгромили окупантів", - написав Синєгубов.

За його словами, противник також зазнав невдачі під час спроби прорвати оборону ЗСУ в ізюмському напрямку.

"У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, однак безуспішно. Крім того, Українська армія біля Ізюму ліквідувала полковника, заступника керівника інженерних військ Західного військового округу Російської Федерації. І так буде з усіма, хто наважиться нападати на наші землі", - написав Синєгубов.

 

Теги: #україна #харків #знищення #дрг

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