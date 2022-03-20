Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 469,7 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок неділі досягла 469 млн 723 тис. 19, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померли 6 млн 74 тис. 571 людина.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження входять США, Індія, Бразилія, Франція та Велика Британія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де виявлено 79 млн 728 тис. 165 інфікованих COVID-19, кількість летальних випадків склала 971 тис. 87.

Друге місце за кількістю заражених займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 43 млн 7 тис. 841, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 516 тис. 479.

На третьому місці за кількістю виявлених випадків COVID-19 Бразилія, де заразилося 29 млн 624 тис. 435 осіб, з них померло 657 тис. 389.

На четверте місце вийшла Франція. У країні зареєстровано сумарно 24 млн 241 тис. 956 інфікованих та 141 тис. 931 померлий.

У Великій Британії, за даними на ранок суботи, захворіло 20 млн 243 тис. 940 осіб, померло 164 тис. 99. Відомості на ранок неділі поки не надійшли.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок неділі 782,3. У США на 1 млн жителів померли 2 тис. 985 осіб, Індії – 368, Бразилії – 3 тис. 55, Франції – 2 тис. 151, Великій Британії – 2 тис. 387.