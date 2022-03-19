Події

21:11 19.03.2022

Російські окупанти силоміць змушують жителів Маріуполя виїжджати на територію РФ

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Російські окупанти силоміць змушують жителів Маріуполя виїжджати на територію РФ

Російські окупанти змушують мешканців тимчасово оточеного загарбниками Маріуполя виїжджати на територію РФ, повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради в суботу.

"Окупанти насильно змушують людей виїжджати з України на територію росії. За останній тиждень кілька тисяч маріупольців були вивезені на територію росії. Окупанти незаконно вивозили людей з Лівобережного району і укриття в будівлі спорт-клубу, де від постійних бомбардувань переховувалися понад тисячу людей (переважно жінки та діти)", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що у цих районах точилися бойові дії. З метою збереження життів маріупольців ЗСУ відійшли від місць масового скупчення людей, чим і скористалася сторона агресора.

У міськраді зазначають, що захоплених маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли телефони та документи людей. Після перевірки частину маріупольців перенаправляли до віддалених міст РФ, доля інших залишається невідомою.

"Те, що сьогодні роблять окупанти - знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно хапали людей. Складно уявити, щоб у 21 столітті людей насильно вивозили в іншу країну. Мало того, що російські війська знищують наш мирний Маріуполь, вони пішли ще далі і почали вивозити маріупольців. Усі військові злочини з боку Росії мають отримати найжорстокіше покарання", - заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

 

 

 

Теги: #виїзд #донецька #примушування
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