Зеленська закликала Всесвітню раду церков "донести свій голос із засудженням війни та закликом до захисту мирного населення"
Перша леді України Олена Зеленська звернулася до Всесвітньої ради церков із проханням стати посередником в організації гуманітарних коридорів та сприяти допомозі українцям, які тікають від війни.
"Я звертаюся до вас як до організації, покликаної проповідувати мир і братерство: будьте сьогодні голосом тих, хто страждає від війни! Донесіть до членів Всесвітньої ради церков важливість сповідання справедливості та миру на нашій землі, яка виходить з віри в Бога. Прошу вас та членів ВРЦ донести свій голос із засудженням війни та закликом до захисту мирного населення", – зазначила дружина президента України.
З початку війни Зеленська працює над гуманітарною підтримкою українців. Зокрема вона активно взаємодіє з міжнародними організаціями, першими леді інших країн для вирішення гуманітарних криз в Україні. Зараз у її фокусі – надання необхідної допомоги дітям, матерям та збереження їхніх життів. Саме тому Олена Зеленська звернулася до Всесвітньої Ради Церков із закликом допомогти Україні.