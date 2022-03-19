Події

19:11 19.03.2022

На Запорізькому напрямку знищено російський вертоліт КА-52, ще один пошкоджено, ліквідовано близько 60 окупантів та бронетехніку

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На Запорізькому напрямку знищено російський вертоліт КА-52, ще один пошкоджено, ліквідовано близько 60 окупантів та бронетехніку

На Запорізькому напрямку Збройними силами України знищено російський вертоліт КА-52, ще один гелікоптер пошкоджено. Ліквідовано близько 60 окупантів та кілька одиниць бронетехніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Наші захисники на Запорізькому напрямку повідомляють про знищення вертольота КА-52 та заподіяння пошкодження ще одному такому ж літальному апарату. Також ліквідовано близько 60 російських окупантів та кілька одиниць бронетехніки ворога.

У Генштабі також додали, що ще одного "супералігатора" КА-52 збито на Київщині.

 

Теги: #зсу #успіхи #запорізька
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