Події

21:38 16.03.2022

Регламентний комітет Ради закликав депутатів, які перебувають за межами України, перерахувати свої зарплати до Фонду допомоги ЗСУ

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Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи рекомендував Верховній Раді звернутися до народних депутатів, які перебувають за межами України не у відрядженнях, перерахувати свої заробітні плати та кошти на відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням повноважень, до Фонду допомоги Збройним силам України.

Таку пропозицію члени Комітету підтримали одноголосно на засіданні 16 березня.

Як зазначається в повідомленні комітету у телеграмі, цим парламентаріям слід подати особисті заяви до апарату ВР про припинення ним таких виплат та перерахування їх до відповідного фонду.

З цією метою комітет розглянув питання щодо порядку реалізації положень частини п'ятої статті 33 закону України "Про статус народного депутата України" у період дії воєнного стану та ухвалив відповідне рішення.

Члени Комітету зазначили, що із відомостей, розміщених у засобах масової інформації, з початком широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України, окремі народні депутати залишили Україну та перебувають за її межами не у відрядженнях Ради.

Джерело: https://t.me/verkhovnaradaukrainy/10133

Теги: #депутати #зарплати #виїзд
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