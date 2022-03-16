Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Ірландії протидію російській агресії

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Ірландії Майклом Мартіном протидію російській агресії.

"Провів розмову з прем'єр-міністром Ірландії Майклом Мартіном. Говорили про протидію агресії та страшні злочини РФ проти цивільного населення. Висловив співчуття через вбивство російськими солдатами ірландського журналіста П'єра Закревського. Подякував за допомогу народу України", - написав Зеленський в твіттері.

Джерело: https://twitter.com/zelenskyyua/status/1504164915816419328?s=21