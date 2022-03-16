Зеленський нагородив 159 працівників Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС та Держприкордонслужби, 27 із них посмертно – указ

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 159 працівників Національної гвардії України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби, 27 із них – посмертно.

Відповідний указ №141/2022 опубліковано на сайті глави держави.

Нагороди присвоєно "За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Президент відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького, "За мужність" і медалями "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни" та "За військову службу України".

Нагороди здобули 55 військовослужбовців Національної гвардії, 73 – Національної поліції, троє – Державної служби з надзвичайних ситуацій, 28 – Державної прикордонної служби.