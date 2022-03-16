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19:56 16.03.2022

Нова допомога США Україні містить 800 протиповітряних комплексів Stinger та 2000 Javelin - Білий дім

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Нова допомога США Україні містить 800 протиповітряних комплексів Stinger та 2000 Javelin - Білий дім

Новий пакет допомоги США Україні у розмірі 800 млн доларів США містить, зокрема, 800 протиповітряних комплексів Stinger та 2000 Javelin, повідомив Білий дім.

"Новий пакет допомоги у розмірі 800 млн доларів США включає: 800 протиповітряних комплексів Stinger; 2000 Javelin, 1000 легких протитанкових знарядь і 6000 протитанкових систем AT-4; 100 тактичних безпілотних літальних апаратів; 100 гранатометів, 5000 гвинтівок, 1000 пістолетів, 400 кулеметів і 400 рушниць; понад 20 мільйонів патронів до стрілецької зброї, гранатометних та мінометних пострілів; 25 000 комплектів бронежилетів; а також 25 000 шоломів", - йдеться у повідомленні на сайті Білого дому в середу.

Зазначається, що в результаті виділення $800 млн загальна допомога США в сфері безпеки, виділена Україні, склала $1 млрд лише за останній тиждень і загалом $2 млрд з початку роботи адміністрації президента США Джо Байдена. Допомога здійснюватиметься у формі прямої передачі обладнання від Міністерства оборони українським військовим, щоб допомогти їм захистити свою країну від непровокованого та невиправданого вторгнення Росії.

Теги: #сша #допомога #військова
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