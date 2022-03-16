Події

19:13 16.03.2022

Мера Мелітополя звільнено з російського полону - Єрмак

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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про звільнення раніше викраденого російськими окупантами мера м.Мелітополь Запорізької області Івана Федорова.

"Мера Мелітополя Івана Федорова звільнено з російського полону", - написав Єрмак у телеграмі в середу ввечері.

Як повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента вже розмовляли з Федоровим.

Також, за словами Тимошенка, мер Мелітополя перебуває в безпеці і скоро повернеться до виконання своїх обов'язків.

"Хотілося б сказати одне: своїх ми ніколи не кидаємо!", - наголосив він.

Як повідомлялося, Федоров був викрадений російськими військовими 11 березня. Його вивезли до окупованого Луганська, де інкримінували справу про "тероризм".

Джерела:

https://t.me/ermaka2022/9

https://t.me/kt20220224/221

Теги: #мер #мелітополь #визволення
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