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18:19 16.03.2022

Генсек Столтенберг: НАТО не розгортатиме своїх сил ні на українській землі, ні в небі

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Генсек Столтенберг: НАТО не розгортатиме своїх сил ні на українській землі, ні в небі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатує, що союзники з Альянсу єдині в тому, що сили Альянсу не будуть задіяні ні на землі, ні в небі України. Відповідальність Альянсу – гарантувати, щоби ця війна не вийшла за межі України.

Так він відповів на запитання журналістів на пресконференції в середу в Брюсселі, чи порушували на позачерговому засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони союзники питання щодо забезпечення в українському небі безпольотної зони.

"Союзники єдині і в наданні підтримки України та її права на самозахист, і в тому, що НАТО не повинно розгортати свої сили на землі чи в повітряному просторі України, тому що ми маємо відповідальність гарантувати, що цей конфлікт, ця війна не вийде за межі України", - сказав Столтенберг. Він зазначив: "Ми бачимо смерті, руйнування, людські страждання в Україні, але це буде ще гірше, якщо НАТО вдасться до дій, які перетворять це на повномасштабну війну між НАТО і Росією".

Столтенберг ще раз наголосив, що позиція союзників не відправляти війська НАТО в Україну є єдиною.

Аналогічну відповідь він дав і на запитання щодо пропозиції Польщі направити війська НАТО в рамках миротворчої місії. "Ми підтримуємо мирні зусилля, ми закликаємо Путіна вивести війська, але ми не маємо планів розгортати сили НАТО на території України", - повторив Столтенберг.

Водночас генсек констатував, що "в Україні потрібен мир". "Тому Росія та президент Путін мають зупинити війну та вивести свої війська. Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на пошуки рішення, всі зусилля, спрямовані на дипломатичне вирішення. Ми підтримуємо та вітаємо переговори, які зараз відбуваються між Україною та Росією. Водночас ми підтримуємо Україну", - продовжив він.

Столтенберг також вважає, що результати переговорів між Україною та Росією "тісно пов'язані із ситуацією на полі бою". "Я переконаний, що одна з причин – і українці кажуть, що вони бачать деякі кроки у правильному напрямку, – це тому, що вони були здатні відбивати удар, що вони могли битися з силами російської інтервенції. Підтримка з боку Альянсу українським збройним силам також є дуже важливою у плані того, чого вони можуть досягти за столом переговорів із Росією", - вважає генсек НАТО.

Теги: #нато #столтенберг
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