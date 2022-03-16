Столтенберг - Зеленському: Лише Україна та союзники вирішуватимуть, бути їй чи ні в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг знову говорить про те, що лише Україна та союзники вирішуватимуть, бути їй чи не бути членом Організації Північноатлантичного договору.

Так він прокоментував у середу у Брюсселі на пресконференції останні висловлювання президента України Володимира Зеленського.

"Меседж Україні сьогодні такий самий, як був роками, - Україна суверенна незалежна держава і має право обирати свій власний шлях. Ми поважаємо рішення, ухвалені демократично обраним керівництвом України. Це лише вони вирішуватимуть, чи вони хочуть членства, чи ні, і це потім тридцяти союзникам вирішувати щодо цього питання. Не Росії застосовувати вето до цього процесу", - констатував Столтенберг.