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18:04 16.03.2022

Росія має призупинити бойові дії на території України - Міжнародний суд ООН

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Росія має призупинити бойові дії на території України - Міжнародний суд ООН

Росія має призупинити бойові дії на території України, повідомила президент Міжнародного суду ООН Джоан Доног'ю.

"Щодо цих причин суд вказує такі тимчасові заходи. 13 голосами до 2 РФ має негайно призупинити бойові дії, які вона розпочала 24 лютого 2022 року на території України", - сказала Доног'ю, зачитуючи рішення Міжнародного суду ООН у справі "Україна проти Росії" про обвинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Також 13 голосами до 2 суд постановив, що РФ має забезпечити, щоб будь-які військові чи нерегулярні військові формування, якими вона може керувати чи підтримувати, а також будь-які організації та особи, які можуть перебувати під її контролем чи керівництвом, не робили жодних кроків на підтримку воєнних операцій.

Одностайним голосуванням суд також постановив, що обидві сторони мають утриматися від будь-яких дій, які можуть посилити або розширити спір у суді або ускладнити його вирішення.

Доног'ю також зазначила, що на цьому етапі справи суд не має доказів, що підтверджують твердження Російської Федерації про вчинення геноциду на території України.

"Більш того, сумнівно, що конвенція у світлі її об'єкта та мети дозволяє сторонам, які домовляються, одностороннє застосування сили на території іншої держави з метою запобігання або покарання за ймовірний геноцид", - наголосила президент Міжнародного суду ООН.

За її словами, з огляду на ці обставини суд вважає, що Україна має реальне право не наражатися на воєнні дії РФ з метою запобігання ймовірному геноциду на території України та покаранню за нього.

Доног'ю звернула увагу на те, що тимчасові заходи, вжиті судом, не ідентичні тим, про які просила Україна.

Президент Міжнародного суду ООН заявила, що ухвали та тимчасові заходи відповідно до статті 41 Статуту ООН мають обов'язкову силу й, отже, створюють міжнародно-правові зобов'язання для будь-якої сторони, якій адресовані тимчасові заходи.

Теги: #рф #суд #оон #війна
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