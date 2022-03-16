Зеленський підписав закон про легалізацію віртуальних активів в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про віртуальні активи, який зараховує цей ринок до регулювання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Національного банку України (НБУ).

Як зазначено в повідомленні у телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації України, з початком роботи цього закону в Україні буде запроваджено такі зміни:

- легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі;

- банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній;

- українці зможуть захистити свої заощадження у віртуальних активах;

- держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.

Крім того, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку формуватиме та реалізовуватиме політику у сфері віртуальних активів; визначатиме порядок обороту віртуальних активів; видаватиме дозволи постачальникам послуг віртуальних активів; здійснюватиме нагляд та фінансовий моніторинг у цій сфері.

На думку Мінцифри, це ще один важливий крок до детінізації криптосектору та запуску легального ринку віртуальних активів в Україні.

"З початком війни криптоактиви стали потужним інструментом для залучення додаткового фінансування на підтримку Збройних сил України. За три тижні війни Криптофонд України зібрав понад $54 млн у криптоактивах. Сьогодні президент підписав закон "Про віртуальні активи". Запускаємо легальний ринок віртуальних активів в Україні й виводимо криптосектор із тіні", - написав віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила з урахуванням президентських поправок закон про віртуальні активи, який зараховує цей ринок до регулювання НКЦПФР та НБУ. Законопроект №3637 17 лютого 2022 року у другому читанні та в цілому підтримали 272 народні депутати за необхідних 226 голосів.

Джерело: https://t.me/mintsyfra/2772