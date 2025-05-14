НКЦПФР розкритикувала підтриманий комітетом Ради законопроєкт щодо віртуальних активів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) передала до Верховної Ради 80 пропозицій та зауважень до законопроєкту №10225-д щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні, який наприкінці квітня підтримав профільний парламентський комітет з питань фінансів для прийняття за основу.

"НКЦПФР не підтримує прийняття зазначеного законопроєкту", - йдеться в довідці комісії до цього документу, опублікованій на сайті регулятора в середу.

Комісія вважає, що проєкт передбачає непрозорий порядок визначення регулятора ринку віртуальних активів Кабінетом Міністрів за погодженням з НБУ, що суперечить вимогам Регламенту (ЄС) №2023/1114 (MiCA), який передбачає незалежність фінрегуляторів.

НКЦПФР наголошує, що має необхідну експертизу та інституційну спроможність для регулювання діяльності, пов’язаної з токенами, які мають ознаки фінінструментів, і вважає цей підхід таким, що відповідає європейській практиці, де регулювання здійснюють ринкові фінрегулятори.

Крім того комісія вважає недопрацьованими норми щодо заборони обміну віртуальних активів на товари та послуги, що обмежує поширені міжнародні практики, а також спрощеного доступу іноземних постачальників послуг на ринок України без належної авторизації, що створює ризики для національної безпеки.

"Серед ключових пропозицій — визначення регулятора відповідно до стандартів MiCA з урахуванням кращих міжнародних практик, де функцію регулювання виконує орган, що відповідає за ринки капіталу. Також пропонується заборонити автоматичний допуск на український ринок емітентів та провайдерів послуг (CASP) без національної авторизації, оскільки передбачені в законопроєкті юрисдикції не мають загальної заборони для резидентів держави-агресора бути емітентами токенів або бенефіціарами VASP", - йдеться у повідомленні на сайті комісії в середу.

Поміж іншим доопрацьовано пропозиції щодо регулювання смарт-контрактів і визначення контролю над засобами доступу до віртуальних активів, а також запропоновано розширити можливості використання токенів в операціях обміну на товари й послуги, що наразі не врегульовано в тексті законопроєкту.

У вівторок, 12 травня, перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів Ярослав Железняк (фракція "Голос") в своєму Телеграм-каналі повідомив, що президент Володимир Зеленський зняв законопроєкт з розгляду на невизначений час. На думку депутата, цьому посприяла НКЦПФР та її голова Руслан Магомедов.

Своєю чергою комісія спростувала слова Железняка: "Ми зацікавлені в тому, щоб законопроєкт став дійсно дієвим, збалансованим і корисним для держави, бізнесу й громадян. Окремо підкреслюємо, що НКЦПФР не має жодного відношення до рішень щодо можливого зупинення чи блокування розгляду законопроєкту у Верховній Раді, оскільки не наділена такими повноваженнями".

Регулятор стверджує, що залишається відкритим до діалогу з народними депутатами, учасниками ринку та всіма зацікавленими сторонами для якнайшвидшого ухвалення якісного законодавства.