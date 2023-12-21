Верховна Рада легалізувала медичний канабіс і надала можливість використовувати медичні препарати, що містять коноплі (Cannabis) для лікування онкологічних захворювань і посттравматичних стресових розладів.

Як повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк, за законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань і посттравматичних стресових розладів, отриманих унаслідок воєн, проголосували в цілому 248 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.

Законопроєкт створює нормативні умови для законного обмеженого обігу та використання канабісу, його смоли, екстрактів і настоянок у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Закон набуває чинності через півроку після його опублікування.