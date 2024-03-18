Українці заробили $850 млн на інвестиціях у криптоактиви за 2023 р. - Chainalysis

Прибуток від інвестицій у криптоактиви українських інвесторів у 2023 році сягнув $850 млн, свідчать дані дослідження аналітичної компанії Chainalysis.

"Криптосектор має великий інвестиційний потенціал, і його легалізація в Україні сприятиме підйому нашої економіки та припливу капіталу, вкрай необхідного в умовах війни", - прокоментував оприлюднені результати заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Згідно з дослідженням, Україна посіла 12-те місце в глобальному рейтингу країн за обсягом доходів, одержаних від інвестицій у криптоактиви, обігнавши за цим показником Бразилію, Японію та Канаду.

"Ми активно працюємо, щоб створити сприятливий регуляторний ландшафт для компаній та інвесторів на цьому ринку", - зазначив Борняков, нагадавши про зареєстрований у ВР законопроєкт про віртуальні активи №10225-1.

Він передбачає поступове підвищення базової ставки: 5% - протягом перших трьох років, 9% - протягом п'яти наступних і від 18% далі. Водночас із "Дія.City" інвестор зможе вибрати між 18%-м податком на фінрезультат і податком у 9% на виведений капітал.

Водночас голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає малоймовірним затвердження пільгового оподаткування для криптоактивів. За його словами, набагато ймовірнішим є затвердження моделі, аналогічної оподаткуванню доходів від цінних паперів.