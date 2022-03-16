Події

17:14 16.03.2022

У МЗС України пообіцяли повернути Крим та притягти РФ до відповідальності за всі скоєні в Україні злочини

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У МЗС України пообіцяли повернути Крим та притягти РФ до відповідальності за всі скоєні в Україні злочини

Україна відновить свій суверенітет над тимчасово окупованим РФ півостровом Крим та притягне керівництво держави-окупанта до відповідальності за скоєні на українській території злочини, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України у річницю незаконного "референдуму", проведеного РФ у 2014 році для легітимізації анексії півострова.

"Ми повернемо Крим та кожен клаптик нашої землі, тимчасово окупований Росією, і покладемо на Росію та її керівництво відповідальність за всі злочини, вчинені нею в Україні", - повідомляється у твіттері українського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС наголосили, що проведений РФ після збройного захоплення влади у Криму та м. Севастополі 16 березня 2014 року "референдум про статус Криму" став першим етапом плану Москви зі знищення української державності.

 

Теги: #рф #крим #мзс
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