Кількість аптек в Україні скоротилася порівняно з довоєнним часом більш ніж удвічі – МОЗ

Кількість аптек в Україні скоротилася порівняно з довоєнним часом більш ніж удвічі, але порівняно з початком війни кількість аптек, що працюють, значно збільшилася.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві охорони здоров'я, наразі в Україні працює 10 530 аптек, тоді як до війни було 22 780 аптечних закладів.

"Якщо в перші дні війни працювало близько 10% аптек, то зараз ситуація покращилася і працює близько 50%. Держлікслужба та МОЗ працюють над налагодженням їхньої нормальної роботи, зокрема спрощують вимоги, залучають волонтерів", - повідомили в МОЗ.

У відомстві зазначили, що не застосовуватимуть санкцій до аптечних закладів, які не відкрилися. Водночас МОЗ нагадало, що "за правилами воєнного часу в разі потреби за рішенням військових адміністрацій аптеку може бути відкрито, а лікарські засоби вилучено для потреб армії чи населення".

У відомстві зазначили, що ні МОЗ, ні Держлікслужба не збирають окрему статистику щодо втрат, яких зазнали аптеки на окупованих регіонах та регіонах, де точаться активні бойові дії, проте за наявною в МОЗ інформацією під час бойових дій "знищені або суттєво постраждали" склади оптових компаній у містах Ірпінь та Мила Київської області, а також у Харкові.

Водночас у МОЗ наголошують, що "загроз дефіциту лікарських засобів на сьогодні немає".

"Більшість імпортерів розпочала роботу. На сьогодні Держлікслужба видала вже 3 048 висновків про якість лікарських засобів", - зазначили у відомстві.

У МОЗ повідомили, що не відстежують кількість реалізованих лікарських засобів, оскільки цей процес регулюється ринком, але через збільшення попиту в певних регіонах збільшуються і замовлення цих регіонів.

"Постачальники та виробники самостійно регулюють питання логістики та обслуговування замовлень", - зазначили у МОЗ.

Відомство відзначає наявність "ажіотажного попиту на певні види ліків, але аптеки працюють, налагоджується логістика, й ажіотаж падає".

"Не потрібно піддаватися паніці, МОЗ вживає всіх необхідних заходів, щоб дефіциту лікарських засобів не було", - наголосили в МОЗ.