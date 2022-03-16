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16:29 16.03.2022

ENTSO-E погодилося розпочати з 16 березня пробну синхронізацію континетально-європейської енергосистеми з енергосистемами України та Молдови

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ENTSO-E погодилося розпочати з 16 березня пробну синхронізацію континетально-європейської енергосистеми з енергосистемами України та Молдови

Київ. 16 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА - Оператори енергосистем континентальної Європи погодили початок пробної синхронізації енергосистем України та Молдови із континентально-європейською енергосистемою.

"Після термінового запиту "Укренерго" та Молдови про аварійну синхронізацію оператори систем теплопостачання континентальної Європи погодилися розпочати 16 березня 2022 року пробну синхронізацію континентально-європейської енергосистеми з енергосистемами України та Молдови", - йдеться у повідомленні на сайті ENTSO-E в середу.

Згідно з повідомленням, таке прискорення проєкту синхронізації, що розпочалося з 2017 року, стало можливим завдяки проведеним попереднім дослідженням та вжиттю заходів щодо зменшення ризиків.

"Операційні системи континентальної Європи наразі підтримують стабільність українсько-молдовської енергосистеми після позитивного аналізу, який підтвердив, що аварійну синхронізацію технічно здійснено з низкою заходів щодо гарантування безпеки енергосистем", - зазначили в ENTSO-E.

Там також наголосили, що це важлива віха для операторів енергосистеми континентальної Європи, які працюють у співпраці з "Укренерго" та "Молделектриком", які експлуатують свої енергосистеми у складних умовах.

ENTSO-E також подякувала Європейській комісії, всім залученим операторам передачі даних та їхній національній владі за підтримку та допомогу в процесі синхронізації.

Теги: #єс #енергосистеми #синхронізація
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