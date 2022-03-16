Мін'юст запустив портал зі збирання доказів злочинів РФ в Україні

Міністерство юстиції України повідомляє про запуск інтернет-порталу https://dokaz.gov.ua/, на якому збиратимуться всі докази злочинів російських окупаційних військ на українській землі.

"Всі вони будуть використані у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Якщо ви стали свідком бойових дій ворога у вашому регіоні, насильства, диверсій тощо, надсилайте всю інформацію на портал https://dokaz.gov.ua/. Чим більше доказів зберемо, тим більше це поглибить покарання агресора, наблизить нашу перемогу і поверне справедливість", - повідомляється на сторінці відомства у фейсбуці у середу.

У відомстві зазначили, що за 20 днів війни Україна зазнала численних втрат, зруйновано інфраструктуру, стратегічні об'єкти, цілі міста. "За це ворог має бути покараний та понести відповідальність... Розповідайте друзям та знайомим про проєкт. Діліться посиланням", - закликали в Мін'юсті.

Проєкт реалізовано Міністерством цифрової трансформації України спільно з Офісом президента України, Міністерством юстиції України, Офісом генерального прокурора, Представництвом президента в Автономній Республіці Крим та Київською школою економіки.