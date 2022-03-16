ВР надалі продовжить напрацьовувати законопроєкти щодо нормалізації економіки України, посилення обороноздатності та підтримки бізнесу - Стефанчук

Верховна Рада планує надалі напрацьовувати законопроєкти щодо нормалізації економіки України, посилення обороноздатності держави, підтримки вітчизняного бізнесу, а також законодавчі акти, необхідні для отримання допомоги з-за кордону, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Наступні законопроєкти, які ми разом із урядом, з Офісом президента розглядатимемо і вноситимемо, насамперед стосуватимуться нормалізації питань, пов'язаних із економікою України, продовжуватимуться питання оподаткування, щоб створити всі умови для бізнесу, і, звісно, ухвалюватимемо законодавчі акти, які є вкрай необхідні для посилення обороноздатності нашої держави, для підтримки Збройних сил України, інших підрозділів, які ведуть бойові дії за Україну", - сказав спікер в ефірі телеканалу "1+1" у середу.

Крім того, за його словами, парламент продовжить підготовку законопроєктів, необхідних для отримання допомоги від міжнародних партнерів та світової спільноти загалом.

При цьому він поінформував, що в середу виступить перед спікерами країн G7 і порушить перед ними питання про необхідність надання "ретельнішої та реальнішої допомоги Україні, що складатиметься, зокрема і з no-fly zone, так званої безпольотної зони, щоб закрили небо над Україною, а також з економічного та військового сприяння".

Джерело: https://youtu.be/lhs2JS_f9bI