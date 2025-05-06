Тимчасова повірена у справах США в Україні наголосила на важливості американсько-українського інвестиційного фонду відбудови

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулія Девіс наголосила на важливості американсько-українського інвестиційного фонду відбудови під час засідання Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики у вівторок, 6 травня.

Як повідомляє посольство США в Україні у соцмережі Х, Девіс підкреслила, що президент Дональд Трамп "розглядає це партнерство між нашими країнами як свідчення відданості обох сторін справедливому миру та добробуту в Україні".

"Рішення Комітету передати законопроєкт на голосування 8 травня стало важливим кроком, тепер завдання Верховної Ради — зберегти динаміку", - зазначила вона.

Як повідомлялося, 2 травня речниця державного департаменту США Теммі Брюс повідомила, що Джулію Девіс призначено тимчасово повіреною у справах Сполучених Штатів в Україні. 5 травня посольство Сполучених Штатів повідомило про прибуття Джулії Девіс до Києва.