Інтерфакс-Україна
Події
21:42 06.05.2025

Тимчасова повірена у справах США в Україні наголосила на важливості американсько-українського інвестиційного фонду відбудови

1 хв читати

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулія Девіс наголосила на важливості американсько-українського інвестиційного фонду відбудови під час засідання Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики у вівторок, 6 травня.

Як повідомляє посольство США в Україні у соцмережі Х, Девіс підкреслила, що президент Дональд Трамп "розглядає це партнерство між нашими країнами як свідчення відданості обох сторін справедливому миру та добробуту в Україні".

"Рішення Комітету передати законопроєкт на голосування 8 травня стало важливим кроком, тепер завдання Верховної Ради — зберегти динаміку", - зазначила вона.

Як повідомлялося, 2 травня речниця державного департаменту США Теммі Брюс повідомила, що Джулію Девіс призначено тимчасово повіреною у справах Сполучених Штатів в Україні. 5 травня посольство Сполучених Штатів повідомило про прибуття Джулії Девіс до Києва.

 

Теги: #посольство #заява #вр #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:22 06.05.2025
Порошенко наполягає на важливості угоди про копалини з США і вимагає ознайомлення з її змістовною частиною

Порошенко наполягає на важливості угоди про копалини з США і вимагає ознайомлення з її змістовною частиною

20:48 06.05.2025
Канадський прем'єр запевнив Трампа, що той не зможе "купити" Канаду

Канадський прем'єр запевнив Трампа, що той не зможе "купити" Канаду

20:29 06.05.2025
Трамп: Хусити заявили США, що більше не завдаватимуть ударів по суднах, і ми припинимо удари по них

Трамп: Хусити заявили США, що більше не завдаватимуть ударів по суднах, і ми припинимо удари по них

14:46 06.05.2025
Україна закликає усі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві 9 травня - заява МЗС

Україна закликає усі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві 9 травня - заява МЗС

09:41 06.05.2025
Адміністрація Трампа заплатить по $1 тис. нелегалам у разі їх добровільного від'їзду зі США

Адміністрація Трампа заплатить по $1 тис. нелегалам у разі їх добровільного від'їзду зі США

09:32 06.05.2025
США домовляються щодо проведення четвертого раунду переговорів з Іраном у майбутні вихідні - Віткофф

США домовляються щодо проведення четвертого раунду переговорів з Іраном у майбутні вихідні - Віткофф

10:49 05.05.2025
ГАР Міноборони закликає до негайного кризового управління, аудиту й аналізу можливостей заводу, що постачав неякісні боєприпаси ЗСУ

ГАР Міноборони закликає до негайного кризового управління, аудиту й аналізу можливостей заводу, що постачав неякісні боєприпаси ЗСУ

21:00 02.05.2025
Апарат Ради виключає можливість стороннього втручання в електронну систему голосування - заява

Апарат Ради виключає можливість стороннього втручання в електронну систему голосування - заява

22:44 01.05.2025
Девіс приступить до виконання обов'язків 5 травня – посольство США

Девіс приступить до виконання обов'язків 5 травня – посольство США

01:51 27.04.2025
Зеленський: Чорнобильську катастрофу називають аварією, а війну – конфліктом, хоча загроза – глобальна

Зеленський: Чорнобильську катастрофу називають аварією, а війну – конфліктом, хоча загроза – глобальна

ВАЖЛИВЕ

В Сумах 7 і 8 травня оголошені днями жалоби

Найближчими тижнями будуть представлені нові пакети підтримки України та тиску на РФ – Зеленський

Зеленський доручив Міноборони та МЗС активізувати співпрацю з партнерами з виробництва дронів-перехоплювачів

У Сумах вже три жертви: Чоловік та хлопчик померли в лікарні

У Сумах від ракетного удару загинула 20-річна дівчина, з семи постраждалих шестеро дітей – міськрада

ОСТАННЄ

Сибіга напередодні 8 травня закликав українців за кордоном не брати участі в жодних заходах, організованих Росією та Білоруссю

До Дня піхоти у МЗС України відкрили арт-інсталяцію

Канада конфіскує російський Ан-124, який знаходився під арештом – Стефанішина

Зеленський обговорив з генеральним секретарем ОЕСР проєкти повоєнної відбудови України

Новий уряд сформовано у Німеччині, до нього увійшли 7 членів СДПН, 6 ХДС та 3 ХСС, усі склали присягу

В Сумах 7 і 8 травня оголошені днями жалоби

Найближчими тижнями будуть представлені нові пакети підтримки України та тиску на РФ – Зеленський

Група Єрмака-Макфола презентувала четвертий План дій для посилення економічного тиску на Росію

Зеленський доручив Міноборони та МЗС активізувати співпрацю з партнерами з виробництва дронів-перехоплювачів

ЄС планує внести компанії з В'єтнаму, Туреччини, ОАЕ, Узбекистану та Сербії до 17-го пакету санкцій щодо РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА