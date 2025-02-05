Парламентська делегація України прибула до США вперше в цьому році - Маркарова

Перша цьогоріч парламентська делегація прибула з України до США, повідомляє Надзвичайний та повноважний посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

"Вітали сьогодні в Посольстві України в США першу в цьому році парламентську делегацію: Сергій Алєксєєв, Лариса Білозір, Артур Герасимов, Леся Забуранна, Микола Княжицький, Микола Кучер, Роман Лозинський, Наталія Приходько, Вячеслав Рубльов, Таміла Ташева, Павло Фролов, Юлія Яцик. Вже традиційний координаційний брифінг і обговорення всіх питань співпраці. Тримаємо важливі питання в фокусі", - написала Маркарова.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1DM1RctMXn/