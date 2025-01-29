Інтерфакс-Україна
Події
21:37 29.01.2025

Новий законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК внесуть на розгляд парламенту

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Новий законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК внесуть на розгляд парламенту

Законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК обмежено придатними особами буде зареєстрований в парламентському Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже найближчим часом, повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук у Телеграм.

"Йдеться про дві важливі речі: По-перше, термін для обовʼязкового проходження ВЛК продовжити ще на чотири місяці, тобто крайній строк перенести на початок червня 2025 року. По-друге, обовʼязок проходити ВЛК не стосується обмежено придатних осіб до 25 років", - написала Верещук.

 

Теги: #вр #зміни #влк

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