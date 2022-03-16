США направили в Україну системи протиповітряної оборони - CNN

Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО направили в Україну системи ППО, повідомляє CNN із посиланням на неназваного високопосадовця зі США.

"США та їхні союзники по НАТО вже направляють в Україну кілька зенітно-ракетних комплексів для допомоги в її обороні. За словами високопосадовця США, до цих додаткових систем входять мобільні системи ППО радянських часів SA-8, SA-10, SA-12 та SA-14", - ідеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що ці системи мають менший діапазон висот, ніж система С-300, на яку зробила запит Україна, проте їхня дальність вища, ніж у ракет Stinger, раніше поставлених в Україну, що дає їм можливість вражати крилаті ракети.

"За словами цього високопосадовця США, системи були отримані від країн-партнерів НАТО і перебувають "у дорозі", - повідомляє видання.