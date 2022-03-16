Події

14:58 16.03.2022

"Vodafone Україна" скасував обмеження на роздачу інтернету під час війни

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"Vodafone Україна" скасував обмеження на роздачу інтернету під час війни

Мобільний оператор Vodafone Україна скасував обмеження на роздачу мобільного інтернету зі смартфона на інші пристрої для низки тарифних планів.

Як зазначено в повідомленні компанії, оприлюдненому в середу, скасування обмежень діє для тарифних планів з безлімітом інтернету Vodafone Unlim 3G, Vodafone Unlim 3G Plus, Vodafone SuperNet Unlim, Vodafone SuperNet Turbo 2019.

"На час війни послуги "Роздача інтернету на місяць" та "Роздача інтернету на день" уже включені в ці тарифні плани без додаткової тарифікації і не потребують додаткових дій з боку абонента для підключення. Відтепер ними можна користуватись автоматично", - пояснює оператор.

Як повідомлялося, раніше оператор "Vodafone Україна" надав безкоштовний пакет зв'язку українцям у роумінгу в Польщі, Молдові, Угорщині, Румунії, Німеччині, Чехії, Італії, Ірландії, Нідерландах, Португалії, Іспанії та Словаччині.

Теги: #інтернет #звязок #безліміт
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