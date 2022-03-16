Події

14:52 16.03.2022

Кількість тих, хто виїхав 15 березня з України до ЄС та Молдови, зросла приблизно на 5% – Держприкордонслужба

2 хв читати
Кількість тих, хто виїхав 15 березня з України до ЄС та Молдови, зросла приблизно на 5% – Держприкордонслужба

Державний кордон України до ЄС та Молдови 15 березня перетнуло понад 75 тис. осіб, що приблизно на 5% більше, ніж днем раніше, йдеться в повідомленні Держприкордонслужби в середу.

"Показники свідчать, що протягом останніх двох діб пасажиропотік має тенденцію до незначного збільшення. Майже за всіма напрямками відсутні черги пішоходів та транспортних засобів. Винятком є пункти пропуску "Краківець", а також "Ужгород" і "Тиса", де відзначаються незначні накопичення легковиків і автобусів", – йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, як і раніше, 65-69% тих, хто залишив країну, на заході спочатку перетинають українсько-польський кордон.

Водночас Держприкордонслужба відзначає стабільний потік тих, хто в'їжджає в Україну, кількість яких 15 березня становила 16 тис., зокрема громадян України – понад 13 тис. "Переважна більшість – чоловіки, які готові стати до оборони країни. Загалом з початку відкритої збройної агресії до України повернулися близько 273 тисяч наших земляків", – зазначило відомство.

Держприкордонслужба нагадала, що всі пункти пропуску на західному кордоні (крім "Дзвінкового") працюють у цілодобовому режимі.

Вона також повідомила, що минулої доби на західних кордонах було оформлено понад 800 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

За даними УВКБ ООН на 13:00 15 березня, загалом Україну від початку війни залишило 3,06 млн осіб, з них Польща прийняла 1,86 млн, Румунія та Молдова – 555,3 тис., Угорщина – 272,9 тис. осіб, Словаччина – 221 тис.


Пасажиропотік через західний кордон України, тис.

 

Дата з України в т. ч. до Польщі в Україну в т.ч. українці к-сть авто
15.3 75 52 16 13 13
14.3 71 48 15 13 13
13.3 62 41 17 14 15
12.3 77 51 19 14 15
11.3 75 49 18 15 14

 

Дані: Держприкордонслужба

Теги: #статистика #держкордон
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:46 13.03.2022
Кількість біженців із України досягла 2,7 млн, із них до Польщі - майже 1,7 млн, внутрішньо переміщених - 1,85 млн - ООН

Кількість біженців із України досягла 2,7 млн, із них до Польщі - майже 1,7 млн, внутрішньо переміщених - 1,85 млн - ООН

22:44 11.03.2022
Інфляція в Україні в лютому зросла до 1,6%, у річному вимірі – до 10,7% – Держстат

Інфляція в Україні в лютому зросла до 1,6%, у річному вимірі – до 10,7% – Держстат

23:03 09.03.2022
Близько 48 тис. людей евакуювали гуманітарними коридорами – К.Тимошенко

Близько 48 тис. людей евакуювали гуманітарними коридорами – К.Тимошенко

06:40 09.03.2022
Війна в Україні забрала життя мінімум 474 цивільних, ще 861 поранено – ООН

Війна в Україні забрала життя мінімум 474 цивільних, ще 861 поранено – ООН

15:30 08.03.2022
Мінцифри отримало понад 700 тис. заяв на виплату 6,5 тис. грн держпідтримки через "Дію"

Мінцифри отримало понад 700 тис. заяв на виплату 6,5 тис. грн держпідтримки через "Дію"

00:18 08.03.2022
"Укрзалізниця" за час війни перевезла на Західну Україну 1,6 млн людей

"Укрзалізниця" за час війни перевезла на Західну Україну 1,6 млн людей

09:52 02.03.2022
Російська армія за час вторгнення в Україну втратила вже 5 840 солдатів, понад 200 танків та 862 бронемашини - Генштаб ЗСУ

Російська армія за час вторгнення в Україну втратила вже 5 840 солдатів, понад 200 танків та 862 бронемашини - Генштаб ЗСУ

08:19 27.02.2022
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 434,2 млн

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 434,2 млн

08:35 26.02.2022
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 432,9 млн

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 432,9 млн

08:24 23.02.2022
В Україні за добу виявили 25 062 нових випадки захворювання на COVID-19, одужали 37 432 особи, 297 померли

В Україні за добу виявили 25 062 нових випадки захворювання на COVID-19, одужали 37 432 особи, 297 померли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мер Скадовська повідомив, що з ним поспілкувалися і відпустили

Російські окупанти поблизу Києва перейшли в оборону – Міноборони України

Окупанти відпустили раніше захоплених у Бучі волонтерів - Бучанська міськрада

Вторгнення Росії в Україну "народилося" з окупації Криму у 2014 році – Зеленський

У Чернігові російські окупанти обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом, загинули щонайменше десять людей - "Суспільне"

ОСТАННЄ

РФ виключили із Ради Європи

Кулеба обговорив із главою МЗС Канади шляхи посилення практичної підтримки України

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі очікує отримання інформації та ефективної роботи з Україною щодо дій РФ

Мінцифри отримало 2,7 млн заявок на 6500 грн держпідтримки через "Дію"

"Vodafone Україна" скасував обмеження на роздачу інтернету під час війни

США розглядають усі варіанти для притягнення РФ до відповідальності за будь-які жорстокі злочини в Україні - посольство

Рано чи пізно РФ доведеться відповідати за злочини, скоєні в Україні, - Кулеба

Мер Скадовська повідомив, що з ним поспілкувалися і відпустили

Майже 10,5 тис. аптек відпускають ліки за програмою "Доступні ліки" - НСЗУ

Російські окупанти поблизу Києва перейшли в оборону – Міноборони України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА