Кількість тих, хто виїхав 15 березня з України до ЄС та Молдови, зросла приблизно на 5% – Держприкордонслужба

Державний кордон України до ЄС та Молдови 15 березня перетнуло понад 75 тис. осіб, що приблизно на 5% більше, ніж днем раніше, йдеться в повідомленні Держприкордонслужби в середу.

"Показники свідчать, що протягом останніх двох діб пасажиропотік має тенденцію до незначного збільшення. Майже за всіма напрямками відсутні черги пішоходів та транспортних засобів. Винятком є пункти пропуску "Краківець", а також "Ужгород" і "Тиса", де відзначаються незначні накопичення легковиків і автобусів", – йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, як і раніше, 65-69% тих, хто залишив країну, на заході спочатку перетинають українсько-польський кордон.

Водночас Держприкордонслужба відзначає стабільний потік тих, хто в'їжджає в Україну, кількість яких 15 березня становила 16 тис., зокрема громадян України – понад 13 тис. "Переважна більшість – чоловіки, які готові стати до оборони країни. Загалом з початку відкритої збройної агресії до України повернулися близько 273 тисяч наших земляків", – зазначило відомство.

Держприкордонслужба нагадала, що всі пункти пропуску на західному кордоні (крім "Дзвінкового") працюють у цілодобовому режимі.

Вона також повідомила, що минулої доби на західних кордонах було оформлено понад 800 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

За даними УВКБ ООН на 13:00 15 березня, загалом Україну від початку війни залишило 3,06 млн осіб, з них Польща прийняла 1,86 млн, Румунія та Молдова – 555,3 тис., Угорщина – 272,9 тис. осіб, Словаччина – 221 тис.



Пасажиропотік через західний кордон України, тис.

Дата з України в т. ч. до Польщі в Україну в т.ч. українці к-сть авто 15.3 75 52 16 13 13 14.3 71 48 15 13 13 13.3 62 41 17 14 15 12.3 77 51 19 14 15 11.3 75 49 18 15 14

Дані: Держприкордонслужба