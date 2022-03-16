Кількість тих, хто виїхав 15 березня з України до ЄС та Молдови, зросла приблизно на 5% – Держприкордонслужба
Державний кордон України до ЄС та Молдови 15 березня перетнуло понад 75 тис. осіб, що приблизно на 5% більше, ніж днем раніше, йдеться в повідомленні Держприкордонслужби в середу.
"Показники свідчать, що протягом останніх двох діб пасажиропотік має тенденцію до незначного збільшення. Майже за всіма напрямками відсутні черги пішоходів та транспортних засобів. Винятком є пункти пропуску "Краківець", а також "Ужгород" і "Тиса", де відзначаються незначні накопичення легковиків і автобусів", – йдеться в повідомленні.
Згідно з ним, як і раніше, 65-69% тих, хто залишив країну, на заході спочатку перетинають українсько-польський кордон.
Водночас Держприкордонслужба відзначає стабільний потік тих, хто в'їжджає в Україну, кількість яких 15 березня становила 16 тис., зокрема громадян України – понад 13 тис. "Переважна більшість – чоловіки, які готові стати до оборони країни. Загалом з початку відкритої збройної агресії до України повернулися близько 273 тисяч наших земляків", – зазначило відомство.
Держприкордонслужба нагадала, що всі пункти пропуску на західному кордоні (крім "Дзвінкового") працюють у цілодобовому режимі.
Вона також повідомила, що минулої доби на західних кордонах було оформлено понад 800 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.
За даними УВКБ ООН на 13:00 15 березня, загалом Україну від початку війни залишило 3,06 млн осіб, з них Польща прийняла 1,86 млн, Румунія та Молдова – 555,3 тис., Угорщина – 272,9 тис. осіб, Словаччина – 221 тис.
Пасажиропотік через західний кордон України, тис.
|Дата
|з України
|в т. ч. до Польщі
|в Україну
|в т.ч. українці
|к-сть авто
|15.3
|75
|52
|16
|13
|13
|14.3
|71
|48
|15
|13
|13
|13.3
|62
|41
|17
|14
|15
|12.3
|77
|51
|19
|14
|15
|11.3
|75
|49
|18
|15
|14
Дані: Держприкордонслужба