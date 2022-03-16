Події

14:51 16.03.2022

Рано чи пізно РФ доведеться відповідати за злочини, скоєні в Україні, - Кулеба

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Рано чи пізно РФ доведеться відповідати за злочини, скоєні в Україні, - Кулеба

Рано чи пізно РФ доведеться відповідати за злочини, скоєні в Україні, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Коли йдеться про міжнародні суди, позиція та сама: так, це потребуватиме певного часу, але врешті-решт саме наша правда переможе. Зараз в Україні перебуває прокурор Міжнародного кримінального суду, я мав із ним контакт. Дуже добре працює Офіс генерального прокурора, збираючи докази про воєнні злочини, злочини проти людства, скоєні РФ. Ми вдячні всім російським посадовцям за те, що вони публічно, на камеру визнають скоєння воєнних злочинів, зокрема міністр Лавров, який заявив про те, що вони спеціально бомбардували лікарню і пологовий будинок у Маріуполі, - це все докази їхніх злочинів, за які їм доведеться рано чи пізно відповідати", - сказав Кулеба в прямому ефірі у фейсбуці в середу.

Він наголосив, що це справа принципу, щоб відповідальність Росії настала.

 

Теги: #відповідальність #кулеба #агресор
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